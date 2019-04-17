Проголосовавшая против нового правительства Ладынская-Кубитс: я поступила по совести

"Должна вам объяснить, почему я проголосовала так, как проголосовала. Я голосовала по совести, и это решение зрело в течение недель", - написала Ладынская-Кубитс в социальных сетях.

"1. Что я не поддерживаю? И слово - дело. Мой сегодняшний сигнал направлен не в сторону оппозиции и даже не в сторону коалиции. Сегодняшний сигнал - мой ответ как депутата на риторику конкретной партии. Нельзя и недопустимо унижать другую расу, национальность, пол, меньшинство или часть общества. Правовое государство, права человека, свобода слова важны. И если кто-то хотя бы на словах оскорбляет, например, еврейскую или русскую общину, которые являются частью эстонского общества, - и ищет себе оправдания, то мне не остается ничего иного, как показать этим поискам оправданий красный свет", - пишет Ладынская-Кубитс.

"2. Что я поддерживаю? Мое мировоззрение - разумный консерватизм. Я понимаю, почему рождается эта коалиция. Причины нужно искать не только в EKRE, но и в том, чего не сделали предыдущие политики. Несомненно, причина и в том, что народ недостаточно слушали. В духе протеста. В том, что с консервативным миром в широком плане не считались и даже его подавляли. И я это ощущала. И я хочу, чтобы разумные консервативные ценности были бы представлены пропорционально большой народной поддержке и в эстонской политике", - написала депутат.

"3. Что есть политическая культура? Здесь скажу пару слов о русском крыле Центристской партии. Потому что именно они годами строили свою политику, основываясь на страхе национализма, усиливая изоляцию эстонских русских, а теперь своими голосами сделали то, чего сами боялись. Даже не маски слетели: слетели штаны", - считает Ладынская-Кубитс.