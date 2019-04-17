Экс-президент Перу застрелился при задержании

69-летний Алан Гарсия совершил попытку самоубийства, находясь в своем доме в Лиме. По предварительным данным, он выстрелил себе в шею, передает "Интерфакс".

Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил, что, когда полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в другую комнату. Там полицейские обнаружили раненого Гарсию, после чего его доставили в больницу в Лиме, передает РИА "Новости". Министр здравоохранения Сулема Томас подтвердила, что Алан Гарсия находился в критическом состоянии. Его трижды реанимировали. Однако спасти жизнь экс-президенту не удалось.

Президент Перу Мартин Вискарра выразил соболезнования в связи с кончиной Гарсии в микроблоге Twitter.

Гарсия занимал должность президента Перу дважды - в 1985-1990 и 2006-2011 годах, передает ТАСС.

Правоохранительные органы Перу подозревают Гарсию в получении взятки в размере 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании Odebrecht. В тот момент она участвовала в производстве электропоездов для метрополитена Лимы. В Латинской Америке Odebrecht потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.