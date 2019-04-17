Самый опасный олигарх России оказался связан с Эстонией

«В то время было какое-то решение о выдаче пяти гражданств в год за особые заслуги, что, конечно, было достаточно нелепым», - признает бывший министр юстиции реформист Рейн Ланг, вспоминая, как известный бизнесмен Максим Ликсутов 15 лет назад очаровывал людей своими грандиозными планами.

У Махмудова, которого эксперт по экономике России Андерс Ослунд называет одним из самых опасных российских олигархов, была связь и с Эстонией, потому что именно здесь он нашел предполагаемых бизнес-партнеров: бизнесменов Максима Ликсутова и Сергея Глинку, которые в начале 2000-х годов поднимали транспортный концерн Transgroup Invest; как утверждается, за ним стоял именно российский олигарх.