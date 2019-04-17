Ср, 17.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд

Самый опасный олигарх России оказался связан с Эстонией

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Искандер Махмудов.

ФОТО: AFP / Scanpix

По данным шведского государственного телевидения, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег Swedbank защищал одного из самых опасных российских олигархов Искандера Махмудова; при этом правительство Центристской партии и Партии реформ предоставило его бизнес-партнерам, действовавшим в Эстонии, эстонское гражданство, пишет Äripäev.

«В то время было какое-то решение о выдаче пяти гражданств в год за особые заслуги, что, конечно, было достаточно нелепым», - признает бывший министр юстиции реформист Рейн Ланг, вспоминая, как известный бизнесмен Максим Ликсутов 15 лет назад очаровывал людей своими грандиозными планами.

У Махмудова, которого эксперт по экономике России Андерс Ослунд называет одним из самых опасных российских олигархов, была связь и с Эстонией, потому что именно здесь он нашел предполагаемых бизнес-партнеров: бизнесменов Максима Ликсутова и Сергея Глинку, которые в начале 2000-х годов поднимали транспортный концерн Transgroup Invest; как утверждается, за ним стоял именно российский олигарх.

Подробнее в Äripäev.

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