Половина расселенных в Эстонии беженцев покинула страну

Об этом BNS сообщила руководитель отдела услуг иммигрантам Департамента социального обеспечения Кайса Юпрус-Тали.

По ее словам, в рамках программы по размещению беженцев в странах ЕС в Эстонию прибыли в общей сложности 206 человек. На данный момент из них в Эстонии осталось в общей сложности 111 человек — выходцев из Сирии, Ирака и Йемена. Юпрус-Тали добавила, что среди них также семья сирийских беженцев, самовольно покинувшая Эстонию и уехавшая в Германию, но недавно высланная немецкими властями обратно в Эстонию.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил BNS, что в скором времени в Эстонию по европейской квоте прибудет еще одна семья беженцев, на этот раз из Ирака.

Обе семьи состоят из родителей и детей, всего это 11 человек. Пресс-секретарь не уточнил размеры обеих семей.