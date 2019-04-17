Половина расселенных в Эстонии беженцев покинула страну

Из 206 беженцев, расселенных в Эстонии в рамках программы по размещению в странах ЕС, на сегодняшний день в Эстонии осталось 111 человек.
Об этом BNS сообщила руководитель отдела услуг иммигрантам Департамента социального обеспечения Кайса Юпрус-Тали.
По ее словам, в рамках программы по размещению беженцев в странах ЕС в Эстонию прибыли в общей сложности 206 человек. На данный момент из них в Эстонии осталось в общей сложности 111 человек — выходцев из Сирии, Ирака и Йемена. Юпрус-Тали добавила, что среди них также семья сирийских беженцев, самовольно покинувшая Эстонию и уехавшая в Германию, но недавно высланная немецкими властями обратно в Эстонию.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил BNS, что в скором времени в Эстонию по европейской квоте прибудет еще одна семья беженцев, на этот раз из Ирака.
Обе семьи состоят из родителей и детей, всего это 11 человек. Пресс-секретарь не уточнил размеры обеих семей.
В рамках миграционной программы ЕС 2015 года в Эстонию перемещены 206 человек, в том числе 141 из Греции, 59 из Турции и шестеро граждан Эритреи из лагеря беженцев в Италии. Эстония считает программу окончательно выполненной.