Чт, 18.04.2019
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Авария с туристическим автобусом на Мадейре: погибли 28 человек

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Туристический автобус на Мадейре.

ФОТО: Homem Gouveia / EPA / Scanpix

На португальском острове Мадейра в ДТП попал автобус с туристами. 28 человек погибли, сообщает Diario de Noticias.

Как уточняет Observador, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин. Авария произошла на крутом повороте над склоном, где стояли несколько домов. Как уточняет издание, автобус перевозил туристов из Германии. Всего в нем находились порядка 50 человек. Среди пострадавших — португальцы, водитель автобуса и местный гид. Согласно заявлению местных властей, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью, передает РБК.

По данным Observador, в числе версий произошедшего — отказ тормозов. Автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.

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