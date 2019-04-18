Важное предупреждение для владельцев digi-ID

Предприятие Trüb Baltic AS, ранее производившее ИД-карты, сообщило Департаменту полиции и погранохраны, что этой весной прекратит деятельность в Эстонии. Поэтому может прерваться услуга продления срока действия digi-ID, которая сейчас позволяет дистанционно продлевать карту с трехлетним сроком действия на два года.

Предупреждение касается всех, у кого есть действующий digi-ID, выданный до 1 мая 2018 года. Сейчас срок действия этой карты можно продлить на два года с помощью программы DigiDoc4. Срок действий карт, выданных с 1 мая, - пять лет, пользователей этих карт изменение не касается. Также оно не повлияет на другие действия, связанные с ИД-картой.

Всего насчитывается 15 000 пользователей digi-ID в Эстонии и э-резидентов.