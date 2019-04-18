Чт, 18.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Важное предупреждение для владельцев digi-ID

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Kolmeaastase kehtivusega digi-ID-kaartide kehtivusaega saab nüüd pikendada viie aasta peale.

ФОТО: politsei.ee

Полиция рекомендует продлить digi-ID с трехлетним сроком действия до 30 апреля.

Предприятие Trüb Baltic AS, ранее производившее ИД-карты, сообщило Департаменту полиции и погранохраны, что этой весной прекратит деятельность в Эстонии. Поэтому  может прерваться услуга продления срока действия digi-ID, которая сейчас позволяет дистанционно продлевать карту с трехлетним сроком действия на два года.

Предупреждение касается всех, у кого есть действующий digi-ID, выданный до 1 мая 2018 года. Сейчас срок действия этой карты можно продлить на два года с помощью программы DigiDoc4. Срок действий карт, выданных с 1 мая, - пять лет, пользователей этих карт изменение не касается. Также оно не повлияет на другие действия, связанные с ИД-картой.

Всего насчитывается 15 000 пользователей digi-ID в Эстонии и э-резидентов.

Дигитальное удостоверение личности или digi-ID - это схожая с ИД-картой карточка с чипом, с помощью которой можно удостоверять личность в электронной среде и ставить дигитальную подпись. На карточке нет фотографии пользователя и ее нельзя использовать как удостоверяющий личность документ в физическом мире.

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