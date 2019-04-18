"Манчестер Сити" обVARовали

Уже к 21-й минуте команды настреляли пять голов в ворота друг друга: на дубль Рахима Стерлинга и гол Бернардо Сильвы дублем ответил игрок "Шпор" Сон Хын Мин. "Сити" нужна была победа с разницей более двух мячей, первую игру "Тоттенхэм" на своем поле выиграл 1:0, а гол на выезде забитый лондонцами, требовал от хозяев увеличения разницы в счете. Снова преимущество в два гола на 59-й минуте установил Серхио Агуеро с помосью Кевина де Брюйне, который оформил в матче ассистентский хет-трик.

"Шпоры" не желали проигрывать ни в матче не по сумме двух встреч: в последний раз "Тоттенхэм" играл в полуфинале Кубка чемпионов аж 57 лет назад, к тому же команда Маурисио Почеттино атаковала не менее опасно и страстно, чем хозяева.

Лондонцев на порог 1/2 финала вывел Фернандо Льоренте, запасной "Шпор" после углового сумел подставить бок, от которого мяч и влетел в ворота "Сити".

А на последних минутах разугралась драма: "Сити" забил пятый и радовался выстраданной победе по сумме двух встреч: Эриксен допустил потерю мяча и Агуэро выкатил мяч СТерлингу, который положил третий мяч в этой встрече, но хет-трик Рахим на свой счет так и не записал: для выяснения был ли Агуэро в офсайде потребовалась помощь видео-арбитра, который подтвердил: Агуэро находился в офсайде и гол Стерлинга был отменен.