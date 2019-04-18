Чт, 18.04.2019
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Кокорин столкнулся с угрозой замены колена

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Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что спортсмена долгое время мучают сильные боли в колене, в будущем он может стать инвалидом, сообщает Sport24.

«У него очень болит колено. Если так будет продолжаться, то действительно колено придется менять на искусственное, что означает инвалидность», — сказала Стукалова в зале Пресненского суда Москвы, где проходло очередное заседание по делу против Кокорина и еще одного футболиста — Павла Мамаева.

Ранее спортсменам продлили срок ареста до 25 сентября.

В марте 2018 года Кокорин получил травму крестообразных связок колена. В СИЗО, где футболист находится уже полгода, состояние спортсмена ухудшилось, на что неоднократно обращала внимание его защита.

Во ФСИН рассказывали, что Кокорин мало двигается и почти не занимается спортом в следственном изоляторе. По словам заместителя главы службы, форвард «лежит, смотрит телевизор, ест и усиленно набирает вес».

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