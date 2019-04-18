Кокорин столкнулся с угрозой замены колена

«У него очень болит колено. Если так будет продолжаться, то действительно колено придется менять на искусственное, что означает инвалидность», — сказала Стукалова в зале Пресненского суда Москвы, где проходло очередное заседание по делу против Кокорина и еще одного футболиста — Павла Мамаева.