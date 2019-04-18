Житель Эстонии съел похожее на черемшу растение и умер

Для того, чтобы определить, что вы нашли именно черемшу достаточно её понюхать, и если она пахнет чесноком, то её можно употреблять в пищу, передает "Актуальная камера".

Черемша относится к III категории охраняемых видов, дикорастущую черемшу разрешено собирать только для собственных нужд, ее нельзя продавать и покупать, также важно помнить, что есть очень похожие на черемшу ядовитые растения.

"В дикой природе Эстонии растёт ландыш, который похож на черемшу, но он ядовитый, а в огородах или в саду часто выращивают колхикум, который цветёт в августе и сентябре, у него крупные и розоватые цветы", - рассказал методик Таллиннского ботанического сада Урмас Лаансо.