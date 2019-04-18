Чт, 18.04.2019
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Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

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Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов

ФОТО: Iliya Pitalev / RIA NOVOSTI

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге.

Автомобиль женщины преградил проезд Mercedes хоккеиста. Обухов дважды подходил к пострадавшей и наносил удары. По ее словам, медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга.

Обухов отказался от комментариев. В телефонном разговоре с пострадавшей он обвинил женщину в случившемся. В полиции заявили, что начали проверку обстоятельств происшествия.

Девушка рассказала, что хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд ей перекрыла другая машина. Тогда она позвонила охраннику с просьбой открыть ей другие ворота. «В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой», — рассказала потерпевшая.

Женщина попыталась успокоить хоккеиста, но это еще сильнее разозлило его. «Он ударил меня. Я крикнула ему: "Что ты творишь?!" Он вернулся, выкинул мой телефон и ударил еще раз, при этом обзывался и матерился», — добавила она.

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