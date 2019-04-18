Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Автомобиль женщины преградил проезд Mercedes хоккеиста. Обухов дважды подходил к пострадавшей и наносил удары. По ее словам, медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга.

Обухов отказался от комментариев. В телефонном разговоре с пострадавшей он обвинил женщину в случившемся. В полиции заявили, что начали проверку обстоятельств происшествия.

Девушка рассказала, что хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд ей перекрыла другая машина. Тогда она позвонила охраннику с просьбой открыть ей другие ворота. «В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой», — рассказала потерпевшая.