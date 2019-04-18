На каком языке Кальюлайд будет говорить с Путиным?

Президент Кальюлайд будет говорить по-эстонски, а Путин - по-русски. В соответствии с дипломатическим протоколом, у обоих глав государств будет свой переводчик. Кроме того, при встрече президентов будут присутствовать официальные делегации, пишет Postimees .

Точной информации о том, сколько продлится беседа, пока нет, однако организующие встречу чиновники намекали, что она явно будет дольше получаса.

Если в Эстонии принято, что главы государств дают после встречи совместную пресс-конференцию, то в Москве этого, скорее всего, не произойдет, хотя освещать встречу Кальюлайд и Путина приехали почти все крупнейшие эстонские СМИ. По полученной вчера информации, фотографы и операторы из Эстонии смогут запечатлеть начальные моменты встречи, однако совместные комментарии о ходе встречи Кальюлайд и Путин давать не будут.