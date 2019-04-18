Светлана Янчек: для юбилейного фестиваля хотелось создать праздник

«Для юбилейного фестиваля хотелось создать праздник - отсюда и возникло решение показать публике мюзикл «Канкан». Несмотря на сложности с логистикой — речь идет о большом количестве исполнителей, оркестре, хоре и балете - усилия оправдывают себя, ведь этот жанр зрелищный и несомненно придется по вкусу таллиннской публике.

ФОТО: "Золотая маска"

Нам хотелось, чтобы любители театра вне Таллинна также получили свой кусочек радости, поэтому в этом году мы сохранили региональную программу. В Нарве и Кохтла-Ярве будет показан спектакль Театра Моссовета "Не все коту масленица". Выбор спектакля во многом был обусловлен техническими возможностями и размерами сценических площадок, особенно в Кохтла-Ярве. Приведу пример: в спектакле прославленного БДТ - «Слава» в постановке Богомолова - некоторые места в зрительном зале отмечены как места с частично ограниченной видимостью. Это является следствием того, что сценическое пространство театра Эстония ощутимо меньше, нежели сцена БДТ. Но в данном случае неудобства для зрителей минимальные и спектакль удалось сохранить в том первозданном виде, как его играют на сцене БДТ.

Легче адаптировался на сцене театра Эстония спектакль прославленного театра МХТ им. А.П. Чехова «Серёжа», в постановке Дмитрия Крымова. Зрителей ждет динамичное сценическое повествование о любви, о трагедии расставания, о хрупкости человеческих чувств и театре, который есть и в жизни. Как это всегда бывает у Дмитрия Крымова, о серьезном он говорит с ироничной улыбкой, горькие истины облекает в изящную легкую форму, стихия игры просто завораживает в его спектаклях», - отметила Светлана Янчек.

ФОТО: "Золотая маска"

«Конечно, как бы мы ни были ограничены техническими райдерами спектаклей, все равно побудительной причиной рассматривать ту или иную постановку для программы в Эстонии становится художественное качество, талантливое воплощение интересной или новаторской идеи, эстетический поиск, новое слово в развитии театрального языка, открытие драматурга. Одна из главных задач фестиваля — дать зрителю повод для размышлений, стать источником эмоциональных впечатлений, пополнить его багаж знаний о мире и искусстве еще одним открытием», - добавила она.