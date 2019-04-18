В создаваемом правительстве нет русскоязычных министров: комментирует Юри Ратас

Он подчеркнул, что создаваемое правительство будет сильным, поскольку в него войдут министры, которые обладают компетенцией и опытом работы, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ETV+.

«Я очень надеюсь, что в Эстонии прошли те времена, когда мы говорили, что у нас только русскоязычные или только эстоноязычные избиратели. Для Центристской партии важно, чтобы были представлены интересы разных национальностей, в том числе и людей с разными родными языками. Я рад, что зампредседателя Центристской партии - Михаил Кылварт - мэр Таллинна», - сказал Ратас, добавив, что поэтому подход, когда людей различают по родному языку, не является самым правильным.