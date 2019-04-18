Эстонский бегун победил в Берлине с двумя рекордами

Леонид Лацепов выиграл проходивший в Берлине забег на 10 километров Airport Night Run с личным рекордом 31 минута и 13 секунд, попутно установив и рекорд трассы , передае Postimees.
"Улучшил личный рекорд на 54 секунды. Забег проходил на официальной десятикилометровой дистанции уже в 13-й раз на территории нового аэропорта. Погода была прохладная, но спокойная. Асфальт был идеально гладкий, а конкуренция сильная" - именно так Лацепов описал свое достижение журналу Jooksja . -"Мне удалось показать свой максимальный результат. После первого километра бежали группой из трех человек. Начало показалось легким. Половину дистанции закончил со временем 15.25. Во второй части дистанции ветер уже дул в лицо и темп упал. На восьмом километре начал отставать, но собрался, ускорился и догнал лидера."
По словам спортсмена, он не планировал участвовать в этом старте, но по просьбе тренера все-таки вышел на дистанцию. Победа в Берлине стала для Лацепова уже второй в текущем месяце: седьмого апреля спортсмен в Ганновере также на дистанции 10 километров Леонид одержал победу со временем 32 минуты и 10 секунд.