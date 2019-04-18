Фото: лихой маневр пьяного водителя микроавтомобиля привел к аварии

Авария произошла на перекрестке шоссе Йыхви-Тарту-Валга и Ныо-Кеэри-теэ в волости Ныо в Тартумаа, где в Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 53-летний мужчина, справа въехал четырехколесный мопед. Им управлял 61-летний мужчина, находившийся в алкогольном опьянении.