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  • Фото: лихой маневр пьяного водителя микроавтомобиля привел к аварии

Фото: лихой маневр пьяного водителя микроавтомобиля привел к аварии

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В среду, 18 апреля, около 16:15 произошло ДТП, одним из участников которого стал микроавтомобиль. Как пишет Tartu Postimees, им управлял пьяный мужчина.

Авария произошла на перекрестке шоссе Йыхви-Тарту-Валга и Ныо-Кеэри-теэ в волости Ныо в Тартумаа, где в Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 53-летний мужчина, справа въехал четырехколесный мопед. Им управлял 61-летний мужчина, находившийся в алкогольном опьянении.

Пассажир микроавтомобиля - 61-летняя женщина - была доставлена в Клинику Тартуского университета.

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