Российский бизнесмен может купить команду "Формулы-1" "Уильямс".

Как сообщают итальянские СМИ, первые переговоры между Мазепиным-старшим и представителями руководства «Уильямса» прошли на Гран-при Китая.

Мазепин, который является основным акционером компании «Уралкалий», ранее уже пытался приобрести «Форс-Индию», но проиграл в тендере консорциуму под руководством Лоренса Стролла.

Первые слухи о возможной покупке «Уильямса» начали появляться в паддоке примерно месяц назад, но тогда они были в большей степени предположением и основывались на плачевном положении команды.