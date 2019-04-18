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Наконец-то закончилась зима, и самая прогрессивная часть человечества уже горит желанием поскорее погрузить пальцы в теплую весеннюю землю, чтобы снова начать садовые работы. Хотя уход за растениями относится к древнейшим занятиям человека, облегчить жизнь садоводов могут современные мобильные приложения - обзор лучших представляет техноблог Digitark.

Gardening Companion

Это приложение станет добрым помощником и советчиком, предлагая тематические статьи и обучающие видеоролики YouTube, начиная со способов посадки растений и заканчивая сбором урожая. Кроме того, пользователи могут делать в дневнике заметки о своих успехах и неудачах и добавлять, например, снимки, чтобы сравнивать развитие растений в разные годы. Приложение доступно как для iOS, так и для Android.

Garden Squared