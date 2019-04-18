Конец очередям: в Omniva появилось важное нововведение

С этой весны в Omniva начнут отправлять международные посылки в почтовые автоматы. Тестирование начнется в апреле, а широкое распространение - с лета, пишет Tarbija.
По словам руководителя сети почтовых автоматов Omniva Эверта Рёэпсона, у нового решения несколько преимуществ. «Направив посылки в почтовые автоматы, мы убьем не двух, а трех зайцев одним ударом: во-первых, это позволит нам быстрее доставить посылку клиенту и для клиента это будет удобнее. Во-вторых, это позволит лучше реализовать нашу расширяющуюся сеть автоматов, а в-третьих, снизит перегрузку в почтовых отделениях, особенно в пиковые сезоны, когда отправляется большое количество посылок», - сказал Рёэпсон.
По его словам, почтовые отделения перегружены именно из-за небольших международных посылок. И клиенты, как утверждает Рёэпсон, постоянно говорили, что хотят получать эти небольшие посылки в почтовых автоматах.
Сейчас Omniva уже начала отправлять посылки в почтовые автоматы в местах, где большие объемы посылок перегружают почтовые отделения. Если прежде посылки клиентов, живущих в Кристийне, Ыйсмяэ или в центре Таллинна отправлялись в почтовые отделения по месту жительства, то теперь при соблюдении всех условий они будут отправляться в ближайший почтовый автомат. Так посылка дойдет до клиента быстрее, и клиент сможет забрать ее в любое время, 24 часа в сутки.
Для того, чтобы посылку отправили в автомат, на ней должен быть указан номер мобильного телефона, чтобы по прибытии посылки можно было отправить клиенту смс. Кроме того, важны размеры посылки: она должна помещаться в шкафчик почтового автомата. Еще одно условие - наличие свободных шкафчиков. Для того, чтобы места хватало, Omniva существенно расширила свою сеть почтовых автоматов.