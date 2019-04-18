Опубликована первая фотография пострадавшего в пожаре Нотр-Дама из космоса

Как говорится в описании к фото, изображение представила американская компания Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса. Copernicus также опубликовала снимок собора до пожара.

🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6 — Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама. Им стал генерал Жан-Луи Жеоржелен, который приступит к исполнению обязанностей с четверга. Как сообщает NEWSru со ссылкой на РИА «Новости», в обязанности генерала, который ранее был начальником генерального штаба французских вооруженных сил, будет входить работа по координации усилий в части восстановления собора, а также организация взаимодействия с министерством культуры страны.

Кроме того, на следующей неделе в парламент будет представлен «Законопроект о Нотр-Даме», который обеспечивает правовую основу для пожертвований на восстановление собора. Как заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп, законопроект будет гарантировать прозрачность и правильное регулирование пожертвований на реконструкцию собора. «Каждый евро, который будет пожертвован на реконструкции Нотр-Дама, пойдет именно на это, а не на что-то другое», - подчеркнул глава кабмина.

Так, для французов, направивших пожертвования для реконструкции, будут снижены подоходные налоги, сообщил Филипп. Снижение налогов будет касаться и компаний, которые сделают взносы на реконструкцию Нотр-Дама. Наконец, будет запущен международный конкурс, который позволит установить, стоит ли восстанавливать уничтоженный пожаром шпиль в его исходном виде, или же для собора нужен новый шпиль.

«Целью должно быть выдержать срок в пять лет и создать мощный и мобилизующий проект», - говорится в сообщении президента республики. Настоятель собора Патрик Шове заявил, что он будет закрыт в течение пяти-шести лет, сообщает AP.

Между тем Daily Mail обнаружила на торговой площадке eBay объявление о продаже углей с пожара в соборе.

Объявление появилось еще до того, как пожар удалось потушить, и вызвало возмущение у других пользователей; его автор предлагал «горячие угли» всего за 99 пенсов (83 рубля). EBay оперативно его удалил. С публикации сняли также предложение о продаже фрагмента деревянных конструкций собора Парижской Богоматери.

Заблокированы также объявления о продаже футболок с надписью Je Suis Notre Dame. Это было сделано в соответствии с политикой компании, которая запрещает извлекать выгоду из трагедий и человеческих страданий.

Fury as ghouls sell 'embers from Notre Dame' inferno on eBay forcing auction site to take down 'sick' listings https://t.co/3VQ4t0tBAC — Daily Mail Online (@MailOnline) 17 апреля 2019 г.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Его удалось полностью потушить лишь во вторник утром. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил часы и большую часть кровли.

Шпиль собора обрушился, но как выяснилось, сгорел не полностью. В частности, уцелел металлический петух с мощами святых. Спасены и другие реликвии, включая терновый венец Христа. Следствие полагает, что возгорание, приведшее к пожару, было случайным: по одной из версий, причиной его стало короткое замыкание из-за проблем с проводкой.

Средства на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа уже выделили французские власти, крупные бизнесмены и общественные фонды. За сутки сумма пожертвований на восстановление достигла одного миллиарда евро.