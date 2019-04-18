Чт, 18.04.2019
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Опубликована первая фотография пострадавшего в пожаре Нотр-Дама из космоса

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Охваченный огнем Нотр-Дам.

ФОТО: Stoyan Vassev / Stoyan Vassev/TASS

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.

Как говорится в описании к фото, изображение представила американская компания Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса. Copernicus также опубликовала снимок собора до пожара.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама. Им стал генерал Жан-Луи Жеоржелен, который приступит к исполнению обязанностей с четверга. Как сообщает NEWSru со ссылкой на  РИА «Новости», в обязанности генерала, который ранее был начальником генерального штаба французских вооруженных сил, будет входить работа по координации усилий в части восстановления собора, а также организация взаимодействия с министерством культуры страны.

Кроме того, на следующей неделе в парламент будет представлен «Законопроект о Нотр-Даме», который обеспечивает правовую основу для пожертвований на восстановление собора. Как заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп, законопроект будет гарантировать прозрачность и правильное регулирование пожертвований на реконструкцию собора. «Каждый евро, который будет пожертвован на реконструкции Нотр-Дама, пойдет именно на это, а не на что-то другое», - подчеркнул глава кабмина.

Так, для французов, направивших пожертвования для реконструкции, будут снижены подоходные налоги, сообщил Филипп. Снижение налогов будет касаться и компаний, которые сделают взносы на реконструкцию Нотр-Дама. Наконец, будет запущен международный конкурс, который позволит установить, стоит ли восстанавливать уничтоженный пожаром шпиль в его исходном виде, или же для собора нужен новый шпиль.

«Целью должно быть выдержать срок в пять лет и создать мощный и мобилизующий проект», - говорится в сообщении президента республики. Настоятель собора Патрик Шове заявил, что он будет закрыт в течение пяти-шести лет, сообщает AP.

Между тем Daily Mail обнаружила на торговой площадке eBay объявление о продаже углей с пожара в соборе.

Объявление появилось еще до того, как пожар удалось потушить, и вызвало возмущение у других пользователей; его автор предлагал «горячие угли» всего за 99 пенсов (83 рубля). EBay оперативно его удалил. С публикации сняли также предложение о продаже фрагмента деревянных конструкций собора Парижской Богоматери.

Заблокированы также объявления о продаже футболок с надписью Je Suis Notre Dame. Это было сделано в соответствии с политикой компании, которая запрещает извлекать выгоду из трагедий и человеческих страданий.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Его удалось полностью потушить лишь во вторник утром. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил часы и большую часть кровли.

Шпиль собора обрушился, но как выяснилось, сгорел не полностью. В частности, уцелел металлический петух с мощами святых. Спасены и другие реликвии, включая терновый венец Христа. Следствие полагает, что возгорание, приведшее к пожару, было случайным: по одной из версий, причиной его стало короткое замыкание из-за проблем с проводкой.

Средства на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа уже выделили французские власти, крупные бизнесмены и общественные фонды. За сутки сумма пожертвований на восстановление достигла одного миллиарда евро.

В процессе реставрации может помочь компьютерная игра Assassin's Creed Unity, для которой было проведено полноценное моделирование собора Парижской Богоматери. Кроме того, ученый-искусствовед Эндрю Тэллон несколько лет назад составил полный план собора, используя лазерное сканирование, которое обеспечивает отклонение не более чем на пять миллиметров.

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