Лишенный в несовершеннолетнем возрасте гражданства Эстонии вновь получит его, но при одном условии

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, по предложению Министерства внутренних дел эстонское гражданство будет восстановлено упомянутому лицу при условии, что оно будет освобождено от нынешнего, финского гражданства.

Правительство также решило отказать в прошении о предоставлении эстонского гражданства двум лицам. Один из ходатайствующих ранее был наказан за умышленное преступление и его наказание на сегодняшний день не погашено.