Лишенный в несовершеннолетнем возрасте гражданства Эстонии вновь получит его, но при одном условии

В четверг, 18 апреля, правительство решило восстановить эстонское гражданство человеку, который был освобожден от него в несовершеннолетнем возрасте.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, по предложению Министерства внутренних дел эстонское гражданство будет восстановлено упомянутому лицу при условии, что оно будет освобождено от нынешнего, финского гражданства.
Правительство также решило отказать в прошении о предоставлении эстонского гражданства двум лицам. Один из ходатайствующих ранее был наказан за умышленное преступление и его наказание на сегодняшний день не погашено.
Другой ходатайствующий за свою жизнь был пять раз наказан за умышленно совершенные преступления, кроме того, в период с 2011 по 2018 годы он совершил пять проступков. И его наказание на сегодняшний день не погашено.