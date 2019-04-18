Чт, 18.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Лишенный в несовершеннолетнем возрасте гражданства Эстонии вновь получит его, но при одном условии

Лишенный в несовершеннолетнем возрасте гражданства Эстонии вновь получит его, но при одном условии

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Эстонский паспорт.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В четверг, 18 апреля, правительство решило восстановить эстонское гражданство человеку, который был освобожден от него в несовершеннолетнем возрасте.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, по предложению Министерства внутренних дел эстонское гражданство будет восстановлено упомянутому лицу при условии, что оно будет освобождено от нынешнего, финского гражданства.

Правительство также решило отказать в прошении о предоставлении эстонского гражданства двум лицам. Один из ходатайствующих ранее был наказан за умышленное преступление и его наказание на сегодняшний день не погашено.

Другой ходатайствующий за свою жизнь был пять раз наказан за умышленно совершенные преступления, кроме того, в период с 2011 по 2018 годы он совершил пять проступков. И его наказание на сегодняшний день не погашено.

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