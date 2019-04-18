«Репортеры без границ» раскритиковали ситуацию с русскоязычными СМИ в Эстонии

Об этом говорится в резюме очередного глобального рейтинга свободы средств массовой информации по версии Reporters Without Borders, в котором Эстония на этот раз заняла 11-е место. Организация отмечает, что ситуацию не улучшило и открытие русскоязычного государственного телеканала ETV+, передает Rus.ERR.

Кроме того, к недостаткам отнесено то обстоятельство, что русскоязычные журналисты редко работают с эстоноязычными коллегами и никогда не выигрывали самый престижный журналистский приз Эстонии - премию Боньера.