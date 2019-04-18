«Репортеры без границ» раскритиковали ситуацию с русскоязычными СМИ в Эстонии

По оценке организации «Репортеры без границ» (Reporters Without Borders), ситуация с русскоязычными средствами массовой информации в Эстонии остается проблемной из-за их маленькой аудитории, и русскоязычные жители страны в основном получают информацию из российских телеканалов.
Об этом говорится в резюме очередного глобального рейтинга свободы средств массовой информации по версии Reporters Without Borders, в котором Эстония на этот раз заняла 11-е место. Организация отмечает, что ситуацию не улучшило и открытие русскоязычного государственного телеканала ETV+, передает Rus.ERR.
Кроме того, к недостаткам отнесено то обстоятельство, что русскоязычные журналисты редко работают с эстоноязычными коллегами и никогда не выигрывали самый престижный журналистский приз Эстонии - премию Боньера.
По поводу Эстонии в отчете также отмечается, что местные журналисты в целом работают в благоприятных для свободной прессы условиях, но частные эстонские СМИ сосредоточены в руках всего двух собственников, а поскольку на работу редакций все больше влияет продажа рекламы, автономия журналистов оказывается под давлением.