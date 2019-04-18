Кокорину и Мамаеву предсказали реальный срок заключения

«Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера… лично для меня не поддаётся никаким нормам и пониманию! Мало того что спустя полгода у потерпевших более жёсткие показания, так они точь-в-точь одинаковые… Ещё и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это всё случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и всё идёт к тому, что им дадут реальный срок!

Нет, товарищи, это не совпадения… Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам чётко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям…