В костре взорвался баллон с краской, одного человека увезли на скорой

В среду вечером в волости Эльва в костре взорвался баллон с краской, в результате пострадал находившийся возле костра мужчина.
В 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Кайми в костре взорвался баллон с краской, в результате чего получил ожоги лица и шеи 35-летний мужчина.
Скорая доставила пострадавшего в Клинику Тартуского университета.
Спасатели предупреждают: сжигать в костре отходы и химикаты запрещено. Аэрозоль и другие баллончики взрываются при нагревании и могут причинять серьезные травмы.