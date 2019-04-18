Чт, 18.04.2019
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  • В костре взорвался баллон с краской, одного человека увезли на скорой

В костре взорвался баллон с краской, одного человека увезли на скорой

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Костер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В среду вечером в волости Эльва в костре взорвался баллон с краской, в результате пострадал находившийся возле костра мужчина.

В 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Кайми в костре взорвался баллон с краской, в результате чего получил ожоги лица и шеи 35-летний мужчина.

Скорая доставила пострадавшего в Клинику Тартуского университета.

Спасатели предупреждают: сжигать в костре отходы и химикаты запрещено. Аэрозоль и другие баллончики взрываются при нагревании и могут причинять серьезные травмы.

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