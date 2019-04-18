Чего тут только нет: Maxima расширила ассортимент готовой еды

По словам директора отдела кулинарии Maxima Eesti Руты Калласпоолик, ее сфера деятельности переживает настоящую революцию: «Готовые к употреблению продукты становятся все более натуральными, у них улучшается вкус и качество, они становятся все больше похожи на домашнюю еду». Калласпоолик пояснила, что мировые тенденции и предпочтения посетителей розничной сети показывают, что все чаще люди покупают на стол быстрые решения, будь то будни или праздники. Поэтому готовые к употреблению продукты – это альтернатива готовке дома, которая экономит время. «В то же время ожидается, что еда будет вкусной, качественной и свежей. Мы должны соответствовать ожиданиям».

Показатели продаж готовых продуктов показывают по оценке Калласпоолик тенденцию роста, а ассортимент очень хорошо принят покупателями. «Продажи и продуктов кулинарии, и кондитерских изделий за год выросли. Из продуктов кулинарии по сравнению с 2018 годом больше всего выросли продажи десертов, кремов, пудингов и упакованных салатов, гуляша и рагу, а из кондитерских изделий – мини-тортов. На полках с выпечкой по сравнению с тем же периодом прошлого года появилось около 20 новых продуктов. В ноябре 2018 года мы стали первой розничной сетью, которая предлагает приготовленные на месте вручную торты покупать по ломтикам. Этот шаг себя оправдал, поэтому в ближайшее время мы еще больше расширим ассортимент мини-тортов и ломтиков тортов», – описывает она тенденции.

Калласпоолик пояснила, что обновление ассортимента проходит постепенно, а наиболее популярные продукты собственного бренда обязательно останутся в продаже. «Мы расширяем компетенции своих технологов, что даст возможность еще больше вкладываться в развитие продукции. Таким образом мы сможем удивлять покупателей новыми и эксклюзивными вкусами и все больше учитывать их предпочтения и стиль жизни. Из новых модных продуктов в нашем ассортименте появятся, например, киш, гратен и известные по итальянской кухне ньокки», - рассказала она. Тенденции движутся в том направлении, чтобы предлагать как можно более здоровый и сезонный ассортимент. «Например, на весенне-летний период в ассортименте мы увеличили долю легких салатов, заправленных соусом винегрет», - добавила Калласпоолик.

Кроме этого в ассортимент продуктов бренда Maxima «Качество мастеров» были добавлены наборы для завтрака, которые стали логичным продолжением обедов по доступной цене, которые появились в ассортименте в феврале.

«Качество мастеров» Maxima продается в магазинах Maxima X, XX и XXX по всей Эстонии.

Подробнее об ассортименте «Качества мастеров»:

• Цель собственной марки «Качества мастеров» состоит в том, чтобы предлагать клиентам готовые к употреблению продукты, которые становятся все более натуральными, у них улучшается вкус, качество, и они напоминают домашнюю еду.

• К развитию ассортимента привлечены пищевые технологи, которые помогают создавать более качественные и инновационные вкусы. В обновленном ассортименте есть новые эксклюзивные и трендовые продукты, например, киш, ньокки и гратен.

• Все блюда приготовлены на месте вручную, они не содержат консервантов.

• Тенденции указывают на то, что вместо салатов, продающихся из-за прилавка на развес, клиенты все чаще предпочитают покупать упакованные салаты. Поэтому многие виды популярных салатов теперь можно купить и в запакованном виде (например, салат с баклажанами, суши-салат и др.).

• В Maxima самый большой выбор тортов в Эстонии. Розничная сеть начала первой в Эстонии продавать торты по ломтикам.

• Maxima предлагает недорогие и вкусные наборы для завтрака и обеда. Наборы для завтрака и обеда продаются в магазинах Maxima по всей Эстонии. В столице их также можно удобно приобрести в онлайн-магазине Barbora.