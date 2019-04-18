Россия запретила экспорт нефти и продукции машиностроения на Украину

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он на заседании правительства.