Россия запретила экспорт нефти и продукции машиностроения на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по специальным разрешениям, сообщает РИА.
"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он на заседании правительства.
Кроме того, Медведев заявил, что Россия в качестве ответных мер Украине запрещает ввоз украинской продукции машиностроения. "Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товара, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - заявил он.