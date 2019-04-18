Роналду готов покинуть «Ювентус»

По информации La Reppublica, португальский футболист остался крайне разочарован вылетом бьянконери из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по итогам противостояния с «Аяксом». 34-летний форвард не станет покидать команду по окончании нынешнего сезона, однако готов сделать это летом 2020 года – за два года до истечения соглашения.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из мадридского «Реала», с которым он успел выиграть четыре Лиги чемпионов за пять лет. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира итальянская команда уступила «Аяксу» (1:1 и 1:2). Таким образом, португалец не сыграет в полуфинале соревнования впервые за девять лет.