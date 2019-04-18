Чт, 18.04.2019
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Роналду готов покинуть «Ювентус»

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Juventsuses mängiv Cristiano Ronaldo ei näinud pärast mängu lõppu kuigi õnnelik välja.

ФОТО: Alberto Lingria / imago images / Xinhua

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб до окончания контракта, действующего до лета 2022 года, утверждает championat.com.

По информации La Reppublica, португальский футболист остался крайне разочарован вылетом бьянконери из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по итогам противостояния с «Аяксом». 34-летний форвард не станет покидать команду по окончании нынешнего сезона, однако готов сделать это летом 2020 года – за два года до истечения соглашения.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из мадридского «Реала», с которым он успел выиграть четыре Лиги чемпионов за пять лет. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира итальянская команда уступила «Аяксу» (1:1 и 1:2). Таким образом, португалец не сыграет в полуфинале соревнования впервые за девять лет.

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