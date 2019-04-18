Зюлейха Измайлова покидает пост вице-мэра Таллинна

Измайлова намерена посвятить себя развитию партии и увеличению числа ее членов.

По сообщению Центристской партии, после отставки Измайловой сократится состав горуправы, но коалиционное соглашение между Центристской партией и Партией зеленых останется в силе.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт поблагодарил Зеленых и Измайлову за проделанную работу, которая принесла столице более экологичное мировоззрение и ряд нужных и долгожданных проектов. Кылварт сказал, что чистая окружающая среда останется для горуправы приоритетом, но нового вице-мэра назначать не будут и горуправа продолжит работу в составе шести человек.

По словам Измайловой, она недовольна результатом, достигнутым Партией зеленых на выборах в Рийгикогу, и намерена предпринять в партии серьезные изменения, чтобы в дальнейшем она обладала большей политической силой.

Кылварт также заявил, что работа по начатым проектам продолжится.