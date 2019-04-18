Зюлейха Измайлова покидает пост вице-мэра Таллинна

Лидер Партии зеленых Зюлейха Измайлова решила покинуть пост вице-мэра Таллинна, горуправа продолжит работу в составе шести человек.
Измайлова намерена посвятить себя развитию партии и увеличению числа ее членов.
По сообщению Центристской партии, после отставки Измайловой сократится состав горуправы, но коалиционное соглашение между Центристской партией и Партией зеленых останется в силе.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт поблагодарил Зеленых и Измайлову за проделанную работу, которая принесла столице более экологичное мировоззрение и ряд нужных и долгожданных проектов. Кылварт сказал, что чистая окружающая среда останется для горуправы приоритетом, но нового вице-мэра назначать не будут и горуправа продолжит работу в составе шести человек.
По словам Измайловой, она недовольна результатом, достигнутым Партией зеленых на выборах в Рийгикогу, и намерена предпринять в партии серьезные изменения, чтобы в дальнейшем она обладала большей политической силой.
Кылварт также заявил, что работа по начатым проектам продолжится.
В 2017 году Центристская партия и Партия зеленых заключили коалиционный договор и лидер зеленых Измайлова стала вице-мэром Таллинна.