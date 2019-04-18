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Рейнсалу: Ладынская-Кубитс - смелая женщина, придерживающаяся собственных взглядов

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Виктория Ладынская-Кубитс.

ФОТО: Pilt videost

Юри Ратас и Урмас Рейнсалу заявили, что член «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс, в среду проголосовавшая против предоставления Ратасу полномочий для формирования правительства, по-прежнему состоит в коалиции.

Лидер Центристской партии Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что поговорил с Ладынской-Кубитс и уверен, что она не отвернулась от коалиции.

Член «Отечества» Рейнсалу заметил, что Ладынская-Кубитс смелая и откровенная женщина, придерживающаяся собственных взглядов. «Разумеется, Ладынская-Кубитс состоит в коалиции и партии „Отечество“. Это было ее формой самовыражения. Здесь нет никакой драмы», - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что коалиция лишилась одного голоса в результате выбора, сделанного Раймондом Кальюлайдом.

В среду Рийгикогу, как и ожидалось, уполномочил лидера Центристской партии Юри Ратаса сформировать правительство. За предоставление Ратасу полномочий проголосовали 55 депутатов, против были 44.

Против предоставления Ратасу полномочий проголосовали депутаты Партии реформ и Социал-демократической партии, депутат от «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс и независимый депутат Раймонд Кальюлайд.

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