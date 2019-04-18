Видео: в Эстонии приземлился самолет с миллиардом евро наличными на борту

На прошлой неделе в Эстонии была проведена одна из крупнейших в истории страны операций по перевозке наличных денег, когда в Банк Эстонии доставили около миллиарда евро; за перевозкой доставленных грузовым рейсом денег из Таллиннского аэропорта в хранилище эстонского центробанка проследила программа журналистских расследований Pealtnägija ("Очевидец") на телеканале ETV, передает Rus.err.
10 апреля в 12:50 в Таллиннском аэропорту приземлился обычный, на первый взгляд, грузовой самолет: общественность не подозревала об осуществлении одной из крупнейших в истории Эстонии транспортировки денег.
Точная сумма не называется, но, по оценке "Очевидца", она составила около миллиарда евро; операция была засекречена, и в Банке Эстонии о ней знали лишь восемь человек. В обеспечении безопасности были задействованы все спецслужбы, начиная с полиции и спецподразделения K-komando и заканчивая Силами обороны и Полицией безопасности (КаПо).
Общее руководство операцией велось из штабного полицейского автобуса, а на аэродроме присутствовали бронетранспортеры, в центре Таллинна наблюдение с воздуха вели три вертолета.