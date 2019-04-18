Журнал Forbes назвал 200 самых богатых россиян

Самым богатым российским бизнесменом стал Леонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера нефтехимической компании "Сибур" и газовой компании НОВАТЭК журнал оценил в 24 млрд долларов. За год состояние предпринимателя увеличилось на четверть, пишет DW.com.

На втором месте в рейтинге российского издания Forbes - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, 21,3 млрд. В прошлом году он занимал первое место в списке. Его состояние выросло на 2,2 млрд.

Немногим уступает ему президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (20,7 млрд). За год предприниматель заработал 4,3 млрд.

В рейтинге 2019 года оказались восемь бизнесменов, которых не было в прошлом году. Среди них двое, кто ни разу не попадал в список, - владелец группы компаний по разработке программного оборудования "Ланит" Филипп Генс (139-я позиция с состоянием 750 млн долларов) и сооснователь британского финансового стартапа Revolut Николай Сторонский (199-е место и 500 млн долларов).