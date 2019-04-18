Журнал Forbes назвал 200 самых богатых россиян

Российская версия журнала Forbes опубликовала в четверг, 18 апреля, список 200 самых богатых россиян. Как отмечается в исследовании, их суммарное состояние оценивается в 496 млрд долларов. Для сравнения - золотовалютные резервы России на 1 января 2019 года, по данным Центробанка, составили 487,8 млрд.
Самым богатым российским бизнесменом стал Леонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера нефтехимической компании "Сибур" и газовой компании НОВАТЭК журнал оценил в 24 млрд долларов. За год состояние предпринимателя увеличилось на четверть, пишет DW.com.
На втором месте в рейтинге российского издания Forbes - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, 21,3 млрд. В прошлом году он занимал первое место в списке. Его состояние выросло на 2,2 млрд.
Немногим уступает ему президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (20,7 млрд). За год предприниматель заработал 4,3 млрд.
В рейтинге 2019 года оказались восемь бизнесменов, которых не было в прошлом году. Среди них двое, кто ни разу не попадал в список, - владелец группы компаний по разработке программного оборудования "Ланит" Филипп Генс (139-я позиция с состоянием 750 млн долларов) и сооснователь британского финансового стартапа Revolut Николай Сторонский (199-е место и 500 млн долларов).
Всего в рейтинге - 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян - 496 млрд долларов. Год назад оно составляло 485 млрд.