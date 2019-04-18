Скончалась руководитель ансамбля «Непоседы» Наталья Баранова

«Есть люди, на которых держится мир: Наталья Баранова была именно такой, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Она ушла из жизни за полтора месяца до юбилейного фестиваля «Содружество талантов в Таллинне» - конкурса хореографических и вокальных талантов, главным организатором которого являлась. Но зажженный ею огонь любви к танцу продолжает гореть в юных душах, и фестиваль станет лучшим памятником этой замечательной женщине, жившей не для себя, а для людей и для русской культуры. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Натальи Барановой, ее многочисленным друзьям и воспитанникам. Память о ней сохранится в наших сердцах».