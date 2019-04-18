Скончалась руководитель ансамбля «Непоседы» Наталья Баранова

Вчера, 17 апреля, на 58-м году прервался жизненный и творческий путь прекрасного хореографа Натальи Барановой. Понесла невосполнимую утрату вся русская культура Эстонии.
«Есть люди, на которых держится мир: Наталья Баранова была именно такой, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Она ушла из жизни за полтора месяца до юбилейного фестиваля «Содружество талантов в Таллинне» - конкурса хореографических и вокальных талантов, главным организатором которого являлась. Но зажженный ею огонь любви к танцу продолжает гореть в юных душах, и фестиваль станет лучшим памятником этой замечательной женщине, жившей не для себя, а для людей и для русской культуры. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Натальи Барановой, ее многочисленным друзьям и воспитанникам. Память о ней сохранится в наших сердцах».
В 1990-м году Наталья Баранова, работая в Таллиннской 19-й средней школе (Тынисмяэская реальная школа) в качестве преподавателя танца и ритмики, начала создавать танцевальный ансамбль «Непоседы». «Непоседы» участвовали во многих международных фестивалях: в России, Польше, Латвии, Литве, Венгрии, Белоруссии, Болгарии, Украине. Коллектив неизменно возвращался с наградами. Наталья Баранова сама стала организатором международных фестивалей: зимнего «Непоседы приглашают друзей» и летнего Международного конкурса-фестиваля хореографии и вокала «Содружество талантов в Таллинне», а также Международного фестиваля «Троицкие звоны».
Подвижнический труд Натальи Барановой был отмечен Медалью Таллиннской Ратуши. За особые заслуги ей было предоставлено гражданство Эстонской Республики.
Мэрия Таллинна выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Барановой.