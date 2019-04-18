Над побившим американца футболистом «Спартака» нависла угроза тюрьмы

Следователи продолжат проверку инцидента с участием 22-летнего футболиста. Несмотря на то что пострадавший американский турист не имеет к спортсмену претензий, в отношении Гулиева могут начать уголовное расследование. Отмечается, что хавбеку может грозить тюремное заключение. Уголовная статья зависит от степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Инцидент произошел 11 апреля. Гулиев проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Один из них ударил по автомобилю футболиста, после чего Гулиев начал драку с американцем, в которой сломал ему нос. Позже стало известно, что в «Спартаке» решили оштрафовать игрока. Гулиев извинился за потасовку, а пострадавший турист отметил, что не имеет претензий к спортсмену.