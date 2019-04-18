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  • Над побившим американца футболистом «Спартака» нависла угроза тюрьмы

Над побившим американца футболистом «Спартака» нависла угроза тюрьмы

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5833303 30.03.2019 Spartak's Ayaz Guliev, left, and Akhmat's Ismael Silva Lima struggle for a ball during the Russian Premier-League soccer match between Akhmat Grozny and Spartak Moscow, in Grozny, Russia. Said Tsarnaev / Sputnik

ФОТО: Said Tsarnaev / Sputnik

Материалы по делу в отношении полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева переданы в главное следственное управление МВД, cообщает Lenta.ru.

Следователи продолжат проверку инцидента с участием 22-летнего футболиста. Несмотря на то что пострадавший американский турист не имеет к спортсмену претензий, в отношении Гулиева могут начать уголовное расследование. Отмечается, что хавбеку может грозить тюремное заключение. Уголовная статья зависит от степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Инцидент произошел 11 апреля. Гулиев проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Один из них ударил по автомобилю футболиста, после чего Гулиев начал драку с американцем, в которой сломал ему нос. Позже стало известно, что в «Спартаке» решили оштрафовать игрока. Гулиев извинился за потасовку, а пострадавший турист отметил, что не имеет претензий к спортсмену.

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