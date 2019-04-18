Картина дня: встреча Керсти Кальюлайд с Путиным, самолет с миллиардом наличных и перестановки в таллиннской мэрии

Фото и блог: Керсти Кальюлайд встретилась в Москве с Владимиром Путиным

В четверг и в пятницу президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с рабочим визитом в Москве. 18 апреля днем состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. На месте и журналисты портала Rus.Postimees, которые передают из Москвы оперативную информацию. Читать далее... На каком языке говорили главы двух государств, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Видео: в Эстонии приземлился самолет с миллиардом евро наличными на борту

На прошлой неделе в Эстонии была проведена одна из крупнейших в истории страны операций по перевозке наличных денег, когда в Банк Эстонии доставили около миллиарда евро. Читать далее...

Важное предупреждение для владельцев digi-ID

Полиция рекомендует продлить digi-ID с трехлетним сроком действия до 30 апреля. Читать далее...

Скончалась руководитель ансамбля «Непоседы» Наталья Баранова

Вчера, 17 апреля, на 58-м году прервался жизненный и творческий путь прекрасного хореографа Натальи Барановой. Понесла невосполнимую утрату вся русская культура Эстонии. Читать далее...

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Жена российского писателя и телеведущего Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала журналистам о его самочувствии. Он находится в искусственной коме. Читать далее...

В создаваемом правительстве нет русскоязычных министров: комментирует Юри Ратас

По словам кандидата в премьер-министры и председателя Центристской партии Юри Ратаса, правительство Эстонии будет представлять интересы всех жителей Эстонии независимо от того, что в его состав не входит ни один русскоязычный министр. Читать далее...

Рейнсалу: Ладынская-Кубитс - смелая женщина, придерживающаяся собственных взглядов

Юри Ратас и Урмас Рейнсалу заявили, что член «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс, в среду проголосовавшая против предоставления Ратасу полномочий для формирования правительства, по-прежнему состоит в коалиции. Читать далее...

Зюлейха Измайлова покидает пост вице-мэра Таллинна

Лидер Партии зеленых Зюлейха Измайлова решила покинуть пост вице-мэра Таллинна, горуправа продолжит работу в составе шести человек. Читать далее...

Житель Эстонии съел похожее на черемшу растение и умер

Сезон черемши стартовал, но желающим отправиться на ее поиски стоит быть осторожнее. Читать далее...

Конец очередям: в Omniva появилось важное нововведение

С этой весны в Omniva начнут отправлять международные посылки в почтовые автоматы. Тестирование начнется в апреле, а широкое распространение - с лета. Читать далее...

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