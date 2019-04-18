Эксперты: бюджетная позиция правительственного сектора нуждается в корректировке

В соответствии с весенним прогнозом Министерства финансов, в текущем году экономика Эстонии вырастет на 3,1% и в 2020 году на 2,7%. По прогнозу, высокий уровень экономической конъюнктуры пойдет на снижение, поскольку в 2020 году замедлятся темпы как трудовой занятости, роста зарплат, так и частного потребления.

По оценке Совета, весенний прогноз согласуется с изменениями последнего времени в мировой экономике и экономике Эстонии, отмечается пресс-релизе.

Неуверенности в макроэкономический прогноз добавляет сохраняющаяся сложная ситуация в международной торговле. Из внутренних факторов прогнозирование инвестиций затрудняет переходный этап в бюджетном периоде Европейского союза.

По оценке Совета, весенний прогноз Минфина достаточно адекватно описывает перспективы эстонской экономики и приводимые им данные подходят в качестве основы для выработки государственной бюджетной стратегии.

В дальнейшем, по мнению Совета, важно считаться с тем, как повлияют на экономику намечаемые новой коалицией изменения в пенсионной системе Эстонии.

Прогноз поступления налоговых поступлений в госбюджет, по оценке Совета, соответствует макроэкономическому прогнозу. С замедлением роста экономики завершится и период быстрого роста налоговых доходов. По аналогии с предыдущими годами, вероятность погрешностей прогноза больше в случае, если речь в нем пойдет об изменениях в налоговой сфере.

Поскольку структурный дефицит 2018 года оказался больше намечавшегося, следует, по мнению Совета, опираясь на Закон о госбюджете, начать корректировать бюджетную позицию правительственного сектора уже в текущем году.

Как следует из финансового прогноза, если бюджетную позицию оставить без корректировки, то номинальный и структурный дефицит сохранится на протяжении всего прогнозируемого периода. Совет по бюджету рекомендует правительству восстановить структурное равновесие уже в текущем году.

Совет по оценке госбюджета является независимым совещательным органом, который оценивает макроэкономические и финансовые прогнозы государства, а также отслеживает выполнение правил госбюджета. Подобные органы, в соответствии с правом Европейского Союза, созданы во всех странах — членах ЕС.