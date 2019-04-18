Кальюлайд предложила Путину обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией

Президент Керсти Кальюлайд на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг предложила ему обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией.
«Время обновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией. Так что время для встречи самое что ни на есть подходящее», - сказала Кальюлайд на встрече с Путиным.
Она добавила, что у России и Эстонии есть торговые отношения.
«Экономика имеет возможность приспосабливаться к решениям политиков. Поэтому есть возможности направлять ее в позитивном ключе», - сказала президент Эстонии.
Программа сотрудничества между Евросоюзом и Россией нуждается в обновлении, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.