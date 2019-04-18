Чт, 18.04.2019
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Кальюлайд предложила Путину обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией

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Встреча Керсти Кальюлайд и Владимира Путина в Кремле.

ФОТО: Konstantin Sednev

Президент Керсти Кальюлайд на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг предложила ему обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией.

«Время обновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией. Так что время для встречи самое что ни на есть подходящее», - сказала Кальюлайд на встрече с Путиным.

Она добавила, что у России и Эстонии есть торговые отношения.

«Экономика имеет возможность приспосабливаться к решениям политиков. Поэтому есть возможности направлять ее в позитивном ключе», - сказала президент Эстонии.

Программа сотрудничества между Евросоюзом и Россией нуждается в обновлении, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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