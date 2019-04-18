В первом квартале в Эстонии зарегистрировали почти 6000 новых предприятий

В первом квартале текущего года в Эстонии зарегистрировали 5970 новых предприятий и предпринимателей — физических лиц (FIE), сообщил Центр регистров и инфосистем (RIK).
Как отмечается в пресс-релизе, за три последних месяца прошлого года в Эстонии было создано 6125 новых предприятий. Это означает, что в годовом сравнении в первом квартале количество новых зарегистрированных фирм сократилось на 2,5%.
Больше всего в этом году новых предприятий было создано в марте, когда зарегистрировали 2067 юридических субъектов. В январе и феврале было зарегистрировано, соответственно, 1967 и 1936 новых предприятий и FIE.
Если за три первых месяца текущего года были объявлены банкротами 37 доходных объединений, то в первом квартале 2018 года их было всего 28. Таким образом, количество случаев банкротства в годовом сравнении выросло почти на треть.
За весь 2018 год в Эстонии было учреждено более 23 000 новых предприятий, что на 6% больше, чем за весь 2017 год.
К числу коммерческих объединений в Эстонии относятся акционерные общества (AS), паевые товарищества (OÜ), доходные товарищества (TulÜ), общества с неограниченной ответственностью, коммандитные товарищества (UÜ) и предприниматели-физические лица (FIE).