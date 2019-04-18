Чт, 18.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Вице-мэром Таллинна станет Бетина Бешкина

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Таллиннский совет Центристской партии назвал кандидатов на пост вице-мэров.

На своих местах останутся Андрей Новиков, Калле Кландорф, Эха Вырк, Вадим Белобровцев и Айвар Рийсалу, пишет rus.err.ee.

Новым вице-мэром, которая будет отвечать за социальную сферу, станет Бетина Бешкина.

Бетина Бешкина последние семь лет работала в городской системе: сначала была помощником вице-мэра, которым тогда был нынешний градоначальник Михаил Кылварт, затем курировала городские СМИ.

Прежний вице-мэр по социальным вопросам Тынис Мельдер перешел на работу в Рийгикогу, а также сегодня председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова сообщила о решении покинуть пост вице-мэра Таллинна.

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