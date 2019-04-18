Вице-мэром Таллинна станет Бетина Бешкина

На своих местах останутся Андрей Новиков, Калле Кландорф, Эха Вырк, Вадим Белобровцев и Айвар Рийсалу, пишет rus.err.ee.

Новым вице-мэром, которая будет отвечать за социальную сферу, станет Бетина Бешкина.

Бетина Бешкина последние семь лет работала в городской системе: сначала была помощником вице-мэра, которым тогда был нынешний градоначальник Михаил Кылварт, затем курировала городские СМИ.