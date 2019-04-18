Кремль анонсировал в апреле первую встречу Путина с Ким Чен Ыном

26-27 апреля российский президент будет участвовать в международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, и встреча с Ким Чен Ыном состоится до или после этого, писало агентство.

"Интерфакс" обратил внимание, что в расписании аэропорта Владивостока на фоне сообщений о планируемой встрече появилась информация о внеплановом авиарейсе из Пхеньяна. 23 апреля в 11:50 (4:50 по Таллинну) авиарейс JS-372 из Пхеньяна выполнит самолет Ту-204 авиакомпании AirKoryo.

Обычно она выполняет авиарейсы из столицы КНДР по понедельникам и пятницам. В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что это обычный, пассажирский рейс. "Когда много пассажиров, ставим дополнительный рейс", - сказал собеседник агентства, добавив, что в этот же день самолет вернется в Пхеньян.

Кроме того, 17 апреля японская телевизионная сеть Fuji TV опубликовала фотографию, на которой, предположительно, глава администрации Ким Чен Ына Ким Чхан Сон осматривает территорию железнодорожного вокзала во Владивостоке.

Японское агентство Kyodo News, ссылаясь на источник в российском правительстве, тоже сообщило, что Ким Чхан Сон был во Владивостоке и что Россия готовится принять северокорейского лидера 24-25 апреля.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что ведется активная подготовка к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына, передает РИА "Новости". Отвечая на вопрос, может ли она произойти на следующей неделе во Владивостоке, Ушаков сказал, что "она может состояться в любом месте".

Он уточнил, что Москва делала разные предложения Пхеньяну по поводу места проведения переговоров, и сейчас этот вопрос активно решается.

Газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ писала 17 апреля, что встреча глав двух стран предположительно пройдет во Владивостоке перед отлетом Путина в Пекин.

При этом один из собеседников издания отмечал, что Ким Чен Ын успел согласиться на третий саммит с президентом США Дональдом Трампом, а также получить приглашение на новую межкорейскую встречу от Сеула, поэтому его планы могут измениться: "Он человек импульсивный".