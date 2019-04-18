В Пакистане сепаратисты убили пассажиров нескольких автобусов

Около 25 нападавших, одетых в военную форму, остановили четыре автобуса на дороге, идущей вдоль моря. Они проверили документы у пассажиров и расстреляли тех, кто не являлся местным уроженцем.

Одна из местных сепаратистских групп, выступающая за независимость народа белуджей, взяла на себя ответственность за нападение. По словам ее представителя, среди казненных не было гражданских лиц, все убитые были сотрудниками вооруженных сил или правоохранительных органов Пакистана. По данным местных властей, среди погибших есть по меньшей мере один офицер флота и один сотрудник береговой охраны. Власти провинции осудили нападение, назвав совершивших его террористами и пообещав им возмездие.