Apple обвинили в мошенничестве

По мнению истцов, попытка компании скрыть данные о падении спроса на смартфоны iPhone, особенно в Китае, привела к падению ее рыночной стоимости на 74 млрд долларов всего за один день, как только стала известна правда, пишет ixbt.com.

Иск направлен ​​на возмещение убытков инвесторам, которые приобрели акции Apple за два месяца до того, как 2 января исполнительный директор Тим Кук неожиданно снизил квартальный прогноз выручки Apple до 9 млрд долларов — отчасти из-за усиливающейся торговой войны США с Китаем.