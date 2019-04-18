Компанию Apple обвинили в мошенничестве с ценными бумагами. Соответствующий коллективный иск подан системой пенсионного обеспечения работников города Розвилла, штат Мичиган, в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния.
По мнению истцов, попытка компании скрыть данные о падении спроса на смартфоны iPhone, особенно в Китае, привела к падению ее рыночной стоимости на 74 млрд долларов всего за один день, как только стала известна правда, пишет ixbt.com.
Иск направлен на возмещение убытков инвесторам, которые приобрели акции Apple за два месяца до того, как 2 января исполнительный директор Тим Кук неожиданно снизил квартальный прогноз выручки Apple до 9 млрд долларов — отчасти из-за усиливающейся торговой войны США с Китаем.
Источник отмечает, что это был первый случай с момента выпуска первой модели iPhone в 2007 году, когда Apple понизила прогноз доходов.