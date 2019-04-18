Чт, 18.04.2019
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Apple обвинили в мошенничестве

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Логотип Apple.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Компанию Apple обвинили в мошенничестве с ценными бумагами. Соответствующий коллективный иск подан системой пенсионного обеспечения работников города Розвилла, штат Мичиган, в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния.

По мнению истцов, попытка компании скрыть данные о падении спроса на смартфоны iPhone, особенно в Китае, привела к падению ее рыночной стоимости на 74 млрд долларов всего за один день, как только стала известна правда, пишет ixbt.com.

Иск направлен ​​на возмещение убытков инвесторам, которые приобрели акции Apple за два месяца до того, как 2 января исполнительный директор Тим Кук неожиданно снизил квартальный прогноз выручки Apple до 9 млрд долларов — отчасти из-за усиливающейся торговой войны США с Китаем.

Источник отмечает, что это был первый случай с момента выпуска первой модели iPhone в 2007 году, когда Apple понизила прогноз доходов.

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