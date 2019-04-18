«Папа, сдохни»: как Кирилл Соколов заткнул за пояс Квентина Тарантино

Соколов, безусловно, суровый моралист. Это его, так сказать, гражданственное и этическое кредо. А как художник он склонен к гротеску и черному юмору. И будет смешить зрителя жестокими и нелепыми гэгами до тех пор, пока зритель не опомнится и мысленно не возопит: Господи, что же это с нами делается? И тогда режиссер ткнет его, как нашкодившего щенка, в кровавую лужу и спросит: «А чем лучше ты этих отморозков, если преспокойно живешь в мире, созданном ими для себя?».

«Отцы и дети-2019»

Молодой человек невыразительной наружности с заткнутым за пояс молотком мается на лестничной площадке, затем робко жмет кнопку звонка. На пороге вырастает крепкий лысый мужчина средних лет, которого очень не хотелось бы встретить вечером в безлюдном парке. Молодой человек по имени Матвей (Александр Кузнецов) пришел убить отца своей подруги Оли, нечистого на руку и на все прочие части тела опера, оборотня в погонах, Андрея Геннадьевича (Виталий Хаев).

Матвей(Александр Кузнецов): «Я пришел убить вас». ФОТО: Кадр из фильма

Папаша - конечно, мерзавец. Оля (Евгения Крегжде) уверила Матвея, что отец когда-то изнасиловал ее, и просит убить злодея. Из диалога будущего убийцы и будущей жертвы режиссер извлек тонны черного юмора. Молоток, естественно, вываливается , и папаша любопытствует, чего ради гость приперся со своим инструментом. Мирная беседа в присутствии явно психически нездоровой (а вы поживите 25 лет с озверелым садистом!) супруги опера (Елена Шевченко) переходит в потасовку с применением телевизора как орудия ближнего боя и охотничьей двустволки. Квартира превращается в руины, задница одного из дерущихся проламывает гипсокартонную стену и застревает в ней. Одним словом, фантазия режиссера неудержима, и он оттягивается в полный рост.

Подручные средства используются изобретательно. Конечно, это вам не «Техасская резня бензопилой», да и кто станет держать бензопилу в малогабаритной квартире, зато есть дрель, и Андрей Геннадьевич с видимым удовольствием сверлит ей ногу Матвея. Выглядит все жутко и неаппетитно; честно говоря, то и дело хочется отвернуться от экрана, но коль скоро ты пришел в кинотеатр, то смотри! Билеты-то нынче кусаются, так что пусть деньги будут потрачены не зря.

По примеру Тарантино Соколов внезапно обрывает действие и переносит его в другую квартиру, измазанную кровью еще на порядок гуще. По квартире разбросаны части молодого женского тела. («Красивая, - резюмирует герой Хаева, - на мою Ольку похожа».) Тут же – упитанный молодой человек в «олимпийском» спортивном костюме от Боско ди Чильеджи, с надписью во всю грудь «РОССИЯ».

Знаете, иногда случайная, вроде бы, деталь направляет ваши мысли в нужную сторону. Если вы ценитель авторского кино (а не ценитель вряд ли пойдет на «Папа, сдохни»), то вспомните «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, тот кадр, где героиня в таком же костюме занимается на беговой дорожке. И скажете: «Ну вот, добегались!».

История с маньяком, расчленившим неизвестную девушку, - вроде бы побочная линия, но именно здесь появляется спортивная сумка с крупной суммой в долларах. Со временем мы узнаем, что весь сыр-бор, собственно говоря, из-за этой сумки.

Не стану пересказывать содержание, скажу только, что финал явно навеян опусом Валерии Гай-Германики «Все умрут, а я останусь». Ведь кто-то должен спастись из залитой кровью квартиры, пол которой живописно усеян четырьмя трупами.