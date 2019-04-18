Rail Baltic в Эстонии в настоящее время борется в суде по двум тяжбам

Против уездных планировок в суд обратились также Эстонское общество охраны природы и гражданское объединение "Открыто о Rail Baltic", пишет rus.err.ee.

Недоходное объединение Eesti Geograafia Selts оспорило в суде решение от 11 декабря, принятое в пользу Министерства финансов, а географическое общество хочет, чтобы суд отменил постановление министерства финансов, согласно которому министр госуправления установил уездную планировку Харьюмаа, Пярнумаа и Рапламаа "определение коридора трассы Rail Baltic".