Rail Baltic в Эстонии в настоящее время борется в суде по двум тяжбам

Таллиннский окружной суд обсудил апелляцию Эстонского географического общества на декабрьское решение Таллиннского административного суда не удовлетворять жалобу общества на уездные планировки железнодорожной трассы Rail Baltic.
Против уездных планировок в суд обратились также Эстонское общество охраны природы и гражданское объединение "Открыто о Rail Baltic", пишет rus.err.ee.
Недоходное объединение Eesti Geograafia Selts оспорило в суде решение от 11 декабря, принятое в пользу Министерства финансов, а географическое общество хочет, чтобы суд отменил постановление министерства финансов, согласно которому министр госуправления установил уездную планировку Харьюмаа, Пярнумаа и Рапламаа "определение коридора трассы Rail Baltic".
Вторую жалобу в Таллиннский окружной суд представили некоммерческие объединения "Открыто о Rail Baltic" (ARB) и Общество охраны природы, в которой речь также идет об оспаривании решения административного суда, а жалоба сводится к отмене уездных планировок.