Москва: В Эстонии сохраняется проблема безгражданства

Российская сторона констатирует сохранение в Эстонии неблагоприятной ситуации в гуманитарной сфере, в частности, в связи с институтом безгражданства, сообщает агентство новостей "Интерфакс" со ссылкой на материалы, которые готовились в Москве к российско-эстонской встрече на высшем уровне.
"Поправки в эстонское законодательство, вступившие в силу в январе 2016 года (позволяют предоставлять гражданство рождающимся в семьях неграждан детям), лишь прекратили рост числа неграждан, не изменив ситуацию по сути", - отмечается в материалах.
В документе подчеркивается, что властями Эстонии проводится целенаправленная линия не вытеснение русского языка, сужение русскоязычной образовательной сферы, в том числе под предлогом создания "единой школы", где обучение эстонских и русских детей должно вестись на эстонском языке.
"При этом игнорируются рекомендации профильных международных организаций, доклады которых по-прежнему содержат критические отзывы о положении дел в правочеловеческой сфере в Эстонии", - говорится в материалах, передает "Интерфакс".
В Москве также обращают внимание на то, что в Эстонии наблюдаются рецидивы героизации нацизма.
Вместе с тем российская сторона отмечает, что определенные позитивные моменты имеются на направлениях межведомственного и межрегионального сотрудничества, активно развиваются культурные контакты. В частности, Москва и Таллинн обсуждают совместные проекты празднования 100-летия певца Георга Отса и 200-летия открытия Антарктиды, отмечает "Интерфакс".