Москва: В Эстонии сохраняется проблема безгражданства

"Поправки в эстонское законодательство, вступившие в силу в январе 2016 года (позволяют предоставлять гражданство рождающимся в семьях неграждан детям), лишь прекратили рост числа неграждан, не изменив ситуацию по сути", - отмечается в материалах.

В документе подчеркивается, что властями Эстонии проводится целенаправленная линия не вытеснение русского языка, сужение русскоязычной образовательной сферы, в том числе под предлогом создания "единой школы", где обучение эстонских и русских детей должно вестись на эстонском языке.

"При этом игнорируются рекомендации профильных международных организаций, доклады которых по-прежнему содержат критические отзывы о положении дел в правочеловеческой сфере в Эстонии", - говорится в материалах, передает "Интерфакс".

В Москве также обращают внимание на то, что в Эстонии наблюдаются рецидивы героизации нацизма.