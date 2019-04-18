Видео с дрона: Собор Парижской Богоматери спустя три дня после пожара

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, вечером вспыхнул пожар.
В 18.20 по местному времени сработала первая сигнализация, однако возгорание не было обнаружено. В 18.43 сигнализация сработала снова, остановить распространение огня не удавалось несколько часов. Здание собора было полностью охвачено пламенем.
На опубликованном в интернете видео с дрона видно, насколько сильно пострадал собор.
По мнению парижан, собор мог и вовсе рухнуть, но умелая работа пожарных позволила сохранить исторический памятник.