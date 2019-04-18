Чт, 18.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Видео с дрона: Собор Парижской Богоматери спустя три дня после пожара

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Droonifoto Jumalaema kirikust.

ФОТО: Gigarama.ru / AP / Scanpix

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, вечером вспыхнул пожар.

В 18.20 по местному времени сработала первая сигнализация, однако возгорание не было обнаружено. В 18.43 сигнализация сработала снова, остановить распространение огня не удавалось несколько часов. Здание собора было полностью охвачено пламенем. 

На опубликованном в интернете видео с дрона видно, насколько сильно пострадал собор.

По мнению парижан, собор мог и вовсе рухнуть, но умелая работа пожарных позволила сохранить исторический памятник.

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