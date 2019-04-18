Коломойский добился в украинском суде признания национализации "Приватбанка" незаконной

Окружной административный суд Киева определил, что национализация крупнейшего украинского банка является незаконной.

Иск был подан к Нацбанку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физлиц, кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела также привлечены "Приватбанк" и Минфин.

Нацбанк в своем комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сразу после оглашения решения суда сообщил, что суд квалифицировал процедуру выведения неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства (то есть национализации) как нарушающую нормы действующего законодательства.

Вместе с тем, в опубликованном позднее официальном сообщении пресс-службы суда формулировка более жесткая.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев на судебном заседании в четверг дело по иску Игоря Коломойского (. . .) признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация "Приватбанка", и признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка", - заявляет пресс-служба.