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Коломойский добился в украинском суде признания национализации "Приватбанка" незаконной

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Игорь Коломойский.

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Бизнесмен Игорь Коломойский, уже несколько лет ведущий с Украиной тяжбы по поводу компенсаций за национализированный в 2016 году "Приватбанк", в четверг одержал первую крупную победу.

Окружной административный суд Киева определил, что национализация крупнейшего украинского банка является незаконной.

Иск был подан к Нацбанку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физлиц, кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела также привлечены "Приватбанк" и Минфин.

Нацбанк в своем комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сразу после оглашения решения суда сообщил, что суд квалифицировал процедуру выведения неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства (то есть национализации) как нарушающую нормы действующего законодательства.

Вместе с тем, в опубликованном позднее официальном сообщении пресс-службы суда формулировка более жесткая.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев на судебном заседании в четверг дело по иску Игоря Коломойского (. . .) признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация "Приватбанка", и признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка", - заявляет пресс-служба.

Банк был национализирован в декабре 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и докапитализировало "Приватбанк" на значительную сумму - 155,3 млрд гривен. До перехода банка в госсобственность его крупнейшими владельцами были Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

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