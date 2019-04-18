Будет ли Лондон вводить собственные санкции против РФ?

Сейчас Лондон подчиняется общеевропейской санкционной политике. Возможные варианты развития событий в интервью DW прокомментировал Джеймс Никси, глава российского и европейского направлений британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House.

DW: Глядя на последний законопроект, кажется, что в случае осуществления Брекзита санкции Лондона в отношении России будут более жесткими, нежели общеевропейские, а также более конкретными. Так ли это?

Джеймс Никси: Очень трудно сказать наверняка, но я думаю, что ничего нельзя исключать. Первый вариант таков, что после Брекзита мы будем свободны от рамок европейских санкций и сможем проводить гораздо более жесткую линию. Но существует и другой вариант, а именно, что после выхода из ЕС Великобритания окажется в непростой ситуации. Мы будем нуждаться в новых торговых партнерах, потеряв ЕС и особые отношения со странами Евросоюза. А это значит, что мы будем заинтересованы в тех странах, пусть и очень непростых в обращении с ними, с которыми у нас в настоящее время нет широких торговых связей - включая Россию.

Поэтому вполне возможно, что в результате Брекзита стремление к достижению наших экономических целей приведет нас к компромиссам, и мы вернемся к тем торговым партнерам, к которым ранее испытывали неприязнь.

- Тогда почему правительство Великобритании рассматривает этот законопроект и пытается найти решение по санкциям, которые могут ввести после Брекзита, именно сейчас?

- Они именно пытаются. Сейчас всё под вопросом, прежде всего, механизм Брекзита - уйдем мы или нет, будем ли мы проводить второй референдум, выйдем ли мы из ЕС без договора... Это все пока неизвестно. Но в то время как обсуждаются и согласовываются условия "развода" с ЕС, который может и вообще не произойти, санкции являются одним из тех элементов, которые необходимо выполнять - даже не зная конечного итога Брекзита. Если мы в результате не покинем Европейский Союз, что вполне возможно, тогда наши санкции останутся на нынешнем уровне. Если мы все-таки покинем ЕС, то одним из первых вопросов будут санкции. Будем ли мы идти в фарватере американцев, будем ли мы использовать европейский опыт, или у нас будет новый курс - в настоящее время обсуждаются все варианты. Но я бы сказал, что сейчас не это главное. Основное внимание уделяется Брекзиту.

- В чем разница между содержимым нового законопроекта по будущей санкционной политике и нынешними санкциями, которые приняты всем Евросоюзом?