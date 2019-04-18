Кальюлайд: тема возвращения регалий первого президента Эстонии Константина Пятса на встрече не затрагивалась

"Обсуждались вопросы Украины и Грузии как более важные",- подтвердила Кальюлайд.

Хронология того, как регалии попали в Москву, в точности не установлена, однако вопрос об их возвращении подстоянно поднимался на эстонско-российских переговорах.

Орнаментированная золотая цепь 30 мм ширины и 4 мм толщины включает 48 звеньев, рубин, три сапфира и 96 бриллиантов. На цепи подвешено золотое изображение государственного герба Эстонии диаметром 69 мм, на обратной стороне которого выгравирована дата 24.II.1918.

Президентская регалия существует в единственном экземпляре, который передается от президента к президенту.

Константин Пятс надевал эти президентские регалии по торжественным случаям. Насколько известно, последний раз регалии были надеты им 17 июня 1940 года, когда презитдент Пятс принимал верительные грамоты нового посла СССР Владимира Бочкарева.

23 июля 1940 года председатель II Государственного собрания Арнольд Веймер, заместитель премьер-министра Ханс Круус и премьер-министр Йоханнес Варес-Барбарус прибыли в Кадриорг, чтобы сообщить Пятсу о завершении его полномочий, после этого полномочия Пятса перешли к исполнявшему обязанности президента Варесу-Барбарусу.

Насколько известно, регилии до сих пор были в коллекции Оружейной палаты в Москве.