Первый и самый главный день президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве

Официальной причиной приезда Керсти Кальюлайд, как мы знаем, был прием по случаю открытия исторического здания Посольства Эстонии в Москве после основательной реставрации. Огромная работа, проделанная архитекторами, дипломатами и МИДом Эстонии была отмечена и в приветственной речи главы государства. До нее посол Маргус Лайдре ответил на часто задаваемый ему вопрос – как долго еще это здание будет принадлежать Эстонии? «Долго, я думаю, что всегда», - сказал официальный представитель Эстонии в России.

Из посольства Керсти Кальюлайд отправилась в Кремль, где в течение часа и 15 минут (вместо запланированных 30 минут) общалась с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и советником российского президента по внешнеполитическим вопросам, дипломатом Юрием Ушаковым. Эстонская делегация состояла из президента Керсти Кальюлайд, посла Эстонии в России Маргуса Лайдре, директора Канцелярии президента Тийта Рийсало. Поскольку президенты общались каждый на своем родном языке, на встречу пригласили переводчиков. С эстонской стороны эта роль была поручена атташе посольства по культуре Димитрию Миронову.

Итак, о чем говорили президенты? Как сказала на пресс-конференции Керсти Кальюлайд: «Это была очень хорошая встреча. Это действительно была очень хорошая встреча, на которой удалось поговорить подробно и на очень сложные темы, но даже они сопровождались взаимным уважением. Несмотря на то, что мы высказывали очень разные позиции. После встречи мы договорились, что продолжим общение на самых высоких уровнях».

Одной из тем обсуждения были международные отношения: «Мы говорили о ситуации на Украине, говорили о ситуации в Грузии. Я сказала, что в обеих странах я была на линиях конфликта и говорила с людьми через колючую проволоку и через шлагбаумы. Мы обсудили, какими могли бы быть в будущем сценарии решения этих конфликтов. Естественно, я на каждом шагу подчеркивала позицию Европейского союза, за которую Эстония стоит, как страна-член ЕС».

Дискуссия по экономическому сотрудничеству началась с того, что нужно оставаться в рамках действующих ограничений, но, по словам Кальюлайд, все же есть сферы деятельности, где ситуацию можно улучшить. Основательно обсудили тематику Nord Stream 2. Президент Эстонии отметила, что объяснила Путину планы Эстонии о выходе из российской электросети: «Я сказала, что построенное в 1960 году соединение нуждается в основательной реконструкции, и нам проще и дешевле сделать эту работу в западном направлении, чтобы присоединиться к распределительным сетям Центральной Европы, поскольку такие проекты поддерживает ЕС».

В вопросе о пограничном договоре, Кальюлайд признала, что, к сожалению, никакого движения нет. Два состава эстонского парламента предпринимали встречные шаги, но ответных шагов так и не последовало: «Я напомнила об этом. Четко сказала, что не знаю, готов ли новый состав Рийгикогу выйти на новый круг ратификации пограничного договора. Но и без него движение людей через границу происходит, ведется культурное сотрудничество». На уточняющий вопрос Rus.Postimees – так каковы же перспективы договора и что ответил Путин, Кальюлайд ответила, что российский президент пообещал содействие.

Президент Эстонии также подняла вопрос получения Эстонией статуса временного члена Совбеза ООН и попросила Сергея Лаврова высказать свою позицию по этому поводу. А вот вопрос о регалиях президента Эстонии, находящихся в Москве, в этот раз даже не обсуждали. Как и вопрос серых паспортов, хотя темы русских соотечественников коснулись.

Президент Эстонии рассказала, что Владимир Путин отметил, что понимает, насколько сложно ей было прийти на эту встречу, однако Кальюлайд ответила ему, что народ Эстонии поддерживает контакт между двумя странами.