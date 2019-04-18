Генпрокурор США заявил, что штаб Трампа не помогал России в контактах с Wikileaks

Однако в своем докладе он подчеркнул, что ни один член предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа или связанные с президентской кампанией лица никак не влияли на контакты ГРУ с Wikileaks или на публикацию украденных документов, передает "Интерфакс".

По словам Барра, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показало, что никто в штабе Трампа не координировал действия с РФ, нацеленные на вмешательство в выборы 2016 года. Генпрокурор добавил, что этот вывод касается как хакерских атак, за которыми, по мнению США, стоит РФ, так и других попыток влияния на выборы.

Уильям Барр подчеркнул, что ни один гражданин США не помогал России в попытках вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году. При этом он вновь заявил, что доклад ясно показывает, что такие попытки действительно были.

Генпрокурор отметил, что Трамп не просил Минюст о внесении правок в доклад спецпрокурора США. "Президент подтвердил, что в интересах прозрачности и полного раскрытия гражданам США, он не будет использовать свои полномочия в отношении доклада спецпрокурора", - заявил Барр.

В США президент имеет право ограничивать публикацию некоторой личной информации, связанной с главой государства.

Барр подчеркнул, что использование этой привилегии - "продолжительная практика исполнительной власти" в США.

В докладе есть много информации, на которую может распространяться привилегия Трампа, благодаря тому, что Белый дом добровольно сотрудничал в рамках расследования спецпрокурора, отметил Барр. В частности, Белый дом предоставил доступ к документам избирательного штаба Трампа и направил нескольких помощников высокого ранга для дачи показаний.

"Как признает спецпрокурор, имеются убедительные свидетельства того, что президент был очень разочарован и разгневан, искренне веря, что расследование подрывает его президентство", - отметил Барр.

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Мюллера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что публикация полной отредактированной версии доклада не является ожидаемой темой в Кремле, на повестке дня в России много других, важных дел.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Изначально полный отчет Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме Барра по докладу спецпрокурора снисходительным и бесцеремонным, добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Мюллера.

Между тем Дональд Трамп в четверг назвал себя жертвой крупнейшей за все время политической постановки и обвинил в преступлениях Демократическую партию США. "Величайшая политическая мистификация всех времен! Преступления совершали продажные, грязные полицейские и Национальный комитет Демпартии/демократы, - написал президент США в микроблоге Twitter. - Травля президента".

Президент США неоднократно заверял, что демократы прекрасно знали, что он ни в чем не повинен, но все равно настояли на том, чтобы Мюллер проверил, не было ли перед выборами 2016 года сговора между предвыборным штабом Трампа и РФ.

Демократы, со своей стороны, потребовали отменить конференцию с участием генпрокурора США Уильяма Барра и его заместителя Рода Розенштейна, который ранее курировал расследование Мюллера. Политические противники Трампа считают, что при помощи своего выступления в четверг Барр может повлиять на впечатление общественности от еще не опубликованного доклада Мюллера.

А один из работников СМИ прямо спросил Барра, считает ли он неуместным разбирать доклад Мюллера и давать ему оценку до того, как граждане получат возможность самостоятельно его прочитать. Барр ответил отрицательно и сразу после этого покинул зал.