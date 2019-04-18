Фото: в Петербурге в ДТП пострадала гражданка Эстонии

В Мариинскую больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии, гражданка Эстонии и гражданин Германии в состоянии средней тяжести. Также мужчина и женщина в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, и ребенок в состоянии средней тяжести - в детский клинический центр им. Раухфуса, передает "Интерфакс".