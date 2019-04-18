Чт, 18.04.2019
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Фото: в Петербурге в ДТП пострадала гражданка Эстонии

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Avarii Peterburi kesklinnas.

ФОТО: vk.com

Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки в Петербурге в четверг произошло ДТП: были сбиты несколько пешеходов, пострадали шесть человек, в том числе гражданка Эстонии и гражданин Германии.

В Мариинскую больницу  доставлены мужчина в тяжелом состоянии, гражданка Эстонии и гражданин Германии в состоянии средней тяжести. Также мужчина и женщина в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, и ребенок в состоянии средней тяжести - в детский клинический центр им. Раухфуса, передает "Интерфакс".

"В результате ДТП один из автомобилей заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, в том числе следователи ГУ МВД России. Выясняются обстоятельства и причины дорожной аварии", - передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение МВД России.

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